Россиянин Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в состав Палаты лордов. Об этом говорится в официальном списке, который одобрила Елизавета II.

По информации британских СМИ, содействие Лебедеву оказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, семья которого дружна с Лебедевыми.

Помимо россиянина, в новом списке - еще 35 человек, среди которых брат Джонсона Джо,бывшие министры финансов Филипп Хаммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп.

Как сообщает ТАСС, новые пэры будут введены в палату после летнего отпуска парламентариев, то есть ориентировочно с сентября.