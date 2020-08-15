Все российские спасатели вернулись из Ливана

Группировка МЧС России, принимавшая участие в разборе завалов и поиске пострадавших после взрыва в Бейруте, в полном составе вернулась на родину. Российские спасатели отбыли из ливанской столицы одними из последних, оказав максимально возможную помощь местным оперативным службам и населению.

«Три спецборта МЧС России вернули на Родину порядка 160 специалистов, которые десять дней участвовали в ликвидации последствия ЧС в Бейруте. Из ливанской столицы прибыл первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, ознакомившийся накануне с результатами работ российской группировки по ликвидации последствий ЧС на месте взрыва», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС России.

На сегодняшний день в Бейруте завершены основные спасательные работы на месте чрезвычайной ситуации. Далее предстоит разобрать завалы и бетонные конструкции.

Российские спасатели первыми развернули мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим в пяти километрах от центра взрыва. Также спасатели из РФ оказали помощь ливанским медицинским службам в тестировании населения на наличие коронавирусной инфекции.

Мощнейший взрыв сотряс Бейрут 4 августа. В порту взлетел на воздух склад с аммиачной селитрой. По оценкам экспертов, взорвалось не менее 2750 тонн вещества.

Взрывная волна уничтожила сотни жилых и офисных зданий, инфраструктуру порта и ближайших районов. Погибли более 170 человек, пострадавших свыше шести тысяч. Столица Ливана объявлена зоной бедствия.