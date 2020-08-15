Пользователи сообщили о сбое в работе сети «ВКонтакте»
Пользователи отмечают неполадки в работе сайта, проблемы со входом в аккаунт и отправкой сообщений
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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой, о котором сообщают пользователи. Информацию подтверждает портал Downdetector, отслеживающий работу наиболее востребованных Интернет-ресурсов.
Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в работе самого сайта (74%), проблемы с отправкой сообщений своим друзьям и знакомым (2%) и при входе в собственный аккаунт (3%).
Согласно данным сервиса, сбой произошел в Центральной и Западной частях России.