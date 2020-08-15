В МВД Белоруссии оценили обстановку в стране на фоне протестов

Обстановка в Белоруссии остается спокойной, несмотря на протестные акции по всей стране. Об этом заявили в МВД республики.

По словам представителя ведомства Ольги Чемодановой, инцидентов не отмечено.

«Пока все спокойно», - сказала Чемоданова в беседе с ТАСС.

Она также отметила, что у нее нет информации по задержаниям 14 августа. По словам Чемодановой, в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске на данный момент «остается минимальное число» людей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не собираются никому отдавать страну и намерены «удержать ситуацию».