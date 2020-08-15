Вылетевший в Турцию самолет экстренно вернулся в Пулково
Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, вынужденно вернулся в аэропорт Пулково. Причина - неубранные шасси, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в 13:48 по маршруту Санкт-Петербург - Анталья. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси, самолет возвратился в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произведена благополучно. На борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. В настоящее время запланирован вылет резервного судна», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. Туристов разместили в терминале, они смогут продолжить свое путешествие на резервном борту через несколько часов. Представители авиакомпании готовятся обеспечить людей питьем и горячим питанием.