Вылетевший в Турцию самолет экстренно вернулся в Пулково

Посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. Туристов разместили в терминале, они смогут продолжить свое путешествие на резервном борту через несколько часов. Представители авиакомпании готовятся обеспечить людей питьем и горячим питанием.

«По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в 13:48 по маршруту Санкт-Петербург - Анталья. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси, самолет возвратился в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произведена благополучно. На борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. В настоящее время запланирован вылет резервного судна», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.