ЦБ запретил страховым компаниям навязывать покупку нового ОСАГО

Страховые компании обязаны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию клиента. Об этом говорится в информационном письме страховщикам, опубликованном на сайте Центробанка РФ.

Уточняется, что при изменении данных владелец полиса должен незамедлительно сообщить об этом в страховую компанию, а ее специалисты – внести эти изменения в документ и направить его клиенту в электронном виде, если эти сведения отражаются в форме полиса.

По данным «Коммерсанта», в России выявили практику, когда страховщики отказывали клиентам во внесении изменений и вместо этого требовали оформить новый полис.

«Поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО», - пояснили в ЦБ.

В Центробанке пояснили, что такие действия страховщиков незаконны.

Помимо этого, регулятор разрешает водителям до 30 сентября оформлять договоры ОСАГО без диагностической карты и свидетельства о прохождении техосмотра. При этом предоставить документы будет необходимо в течение месяца со дня снятия ограничений по коронавирусу в регионе, но не позднее 31 октября.