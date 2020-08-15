«Это не кукла, это девочка»: Кузнецова отреагировала на ролик с «жонглирующим» младенцем мужчиной

В Сочи пока не смогли найти семью младенца, которым мужчина размахивал на камеру словно куклой. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина сидит на стуле в лесу и размахивает маленьким ребенком, держа его за ногу и насвистывая. Пользователей возмутило такое обращение с младенцем.

«Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею, как чем-то неживым... Я пересмотрела - это не кукла, это девочка!» - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

По ее словам, она уже связалась со всеми службами Краснодарского края, специалисты утром выехали по месту проживания семьи, но ее там не оказалось. Поиском родителей ребенка также занимаются правоохранители, уточнила Кузнецова.