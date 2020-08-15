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Груда обломков: появилось видео с места обрушения шахты в Воркуте

Анна Касаткина
17:45 15.08.2020
В результате инцидента погибло четыре человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ

На месте обрушения галереи шахты «Воргашорская» в Воркуте завершили аварийно-спасательные работы. ГУ МЧС России по республике Коми также опубликовало видеоролик с места происшествия.

На видео можно увидеть последствия обрушения конструкции.

Галерея шахты на высоте 23 метра рухнула 15 августа. По словам начальника центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Павла Геттиха, переход на момент обрушения был выведен из эксплуатации, там проводились ремонтные работы.

В результате инцидента погибло четыре сотрудника подрядной организации. Для устранения последствий ЧП и поисково-спасательных работ на месте находились 37 человек и 10 единиц техники.

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