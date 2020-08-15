Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало объявлен в розыск

Министерство внутренних дел Белоруссии объявило в международный розыск экс-претендента на пост главы республики Валерия Цепкало. Об этом он заявил сам. Также на Цепкало заведено уголовное дело.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», - цитирует РИА Новости заявление политика.

По последней информации, Цепкало может находиться на Украине, а его жена - в России.

В Белоруссии не утихают протесты после оглашения итогов президентских выборов в стране, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он заручился поддержкой 80,1% голосов избирателей. Его ближайший оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,12% голосов. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования.