Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа

Актер Михаил Ефремов, вероятнее всего, примет участие в заседании суда 18 августа, на котором может состояться допрос. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Участие Ефремова в судебных заседаниях в последние дни оставалось под вопросом ввиду его плохого самочувствия. В минувший вторник Ефремов был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт. Позже его семейный врач сообщил о выписке Ефремова. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов является подозреваемым в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце, произошедшем восьмого июня этого года. По версии следствия, он выехал на встречную полосу движения, где протаранил другой автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров.

Мужчина скончался в реанимации, а Ефремова задержали на месте трагедии. В случае признания вины судом, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.