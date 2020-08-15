Кумир поколения: в Санкт-Петербурге открыли памятник Виктору Цою

В Санкт-Петербурге открыли памятник культовому советскому рок-музыканту, основателю группы «Кино» Виктору Цою. Мемориал расположен на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Виктор Цой изображен во весь рост, сложив руки на гитаре. Постамент украшает строчка из его песни «Группа крови»: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой». Ниже надпись «Удачи!» и автограф музыканта.

В годовщину его гибели сотни поклонников собрались у могилы своего кумира на Богословском кладбище. Многие принесли с собой гитары и исполнили знаменитые песни Цоя.

«Цой жив в наших сердцах все эти 30 лет. Конечно это день памяти и скорби, но все скорбят по светлому, с улыбками и любимыми песнями. Года идут, но все по-прежнему...», - написал пользователь kleo_dream на своей странице в Instagram.

Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась в этот день 30 лет назад. Он погиб в автокатастрофе под Ригой. Легендарному рок-музыканту было 28 лет. По официальной версии, основатель группы «Кино» уснул за рулем и врезался в автобус «Икарус».