Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева выступил перед врачами инфекционной больницы в Казани

Пятнадцатого августа в Казани, в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланированы выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Татарстана.

«Эти гастроли - продолжение традиции Московского пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса, - коллектив посетит часть регионов, где были запланированы апрельские выступления», - сказано на сайте ведомства.

В столице республики у коллектива было запланировано два выступления. Дневной концерт уже состоялся. Его зрителями стали сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы имени А. Ф. Агафонова.

Концертную площадку организовали во дворе здания стационара, следить за выступлением могли не только медики, но и пациенты - с балконов своих палат. Перед началом культурного мероприятия специалисты соорудили сцену и тент от дождя, чтобы защитить музыкантов в случае непогоды.

Второе выступление, доступное для всех желающих, начнется в 19:00 мск на Пушечном дворе Казанского кремля.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Выступления уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле.