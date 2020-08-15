Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «удержат ситуацию» в стране

Руководство Белоруссии никому не отдаст страну и удержит ситуацию. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на совещании в Генштабе Минобороны страны.

Он отметил, что обстановку в республике продолжают раскачивать и уже «добрались до трудовых коллективов».

«Хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент также добавил, что находясь в центре Европы, страна всегда должна быть готова «вовремя ответить на любые вызовы».

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся в день президентских выборов. Они подавляются силовиками. Задержаны из-за участия в протестных акциях более 6,5 тысяч человек.