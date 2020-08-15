Врач рассказал о причинах скорой выписки Ефремова

Быстрая выписка актера Михаила Ефремова из реанимации Боткинской больницы могла стать следствием легкого течения болезни, с которой его госпитализировали. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», - заявил Бабунашвили в интервью «360».

Он отметил, что при быстром восстановлении сосудов и артерий пациента могут отправить домой уже через сутки. При более сложном развитии болезни, пациент может находиться в стационаре до месяца.

В реанимации фигурант громкого уголовного дела о смертельном ДТП оказался в минувший вторник. Ефремова госпитализировали из зала заседаний Пресненского суда в Москве, где он почувствовал себя плохо. Прибывшие медики заподозрили инсульт и увезли Ефремова в реанимобиле.

Позже стало известно, что причиной резкого ухудшения самочувствия актера стал стеноз сосудов, вызванный сильнейшим стрессом. Семейный врач Ефремова позже сообщил о его выписке домой.

Михаил Ефремов является обвиняемым по делу о ДТП, которое произошло восьмого июня на Садовом кольце. По версии следствия, актер выехал на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль, водитель которого позже скончался в больнице. Санкции статьи, по которой обвиняют Ефремова, предусматривают до 12 лет лишения свободы.