Штаб Тихановской начал формировать совет по передачи власти в Белоруссии

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передачи власти в республике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба.

«Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», - пояснили в штабе.

Отмечается, что заявки от потенциальных членов совета уже принимаются. Желающим необходимо заявить о своем выдвижении и подтвердить, какими авторитетными представителями социальных групп, профессий или отраслей они являются. При отборе нет каких-то четких критериев, главное – «доверие и уважение широкого круга белорусов».

В совете планируют сформировать рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений. Все желающие войти в состав совета не смогут, однако у них будет возможность впоследствии делиться своими идеями.

О создании совета по передаче власти Тихановская объявила накануне. Она также призвала европейские власти помочь начать диалог с руководством Белоруссии.