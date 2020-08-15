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Мишустин: кабмин рассмотрит продление льгот по страховым взносам в ТОР в 2025 году

Тамара Астапенкова
01:59 15.08.2020
Премьер-министр сказал, что выплачиваемые бизнесом налоги и страховые взносы идут на решение социальных вопросов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Правительство РФ рассмотрит возможность продления льгот по страховым взносам для ТОР (территория опережающего развития) в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Петропавловском-Камчатском.

«Абсолютно уверен, когда придет время в 2025 году, то мы посмотрим, что получится. Будем принимать решение, скорее всего, о продлении этих льгот», - сказал глава кабмина.

Он уточнил, что выплачиваемые бизнесом налоги и страховые взносы идут на решение социальных вопросов. Если не будет взносов, то не будет средств, например, на строительство больниц, добавил глава правительства.

«В этом смысле, очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, понимали, что то, что вы платите, оно никуда не уходит, оно именно здесь остается для оказания современных медицинских услуг»,- сказал Мишустин.

Напомним, что с 13 по 18 августа Михаил Мишустин находится в своей первой рабочей поездке в качестве главы правительства на Дальнем Востоке. Премьер-министр планирует побывать в четырех дальневосточных регионах: на Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областях. Он посетит социальные и производственные объекты, пообщается с общественностью, проведет встречи с главами регионов и ряд совещаний.

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