СМИ: четыре человека погибли в результате обрушения на шахте в Воркуте

Четыре человека погибли в результате обрушения ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. Возможной причиной трагедии могло послужить нарушение технологического процесса.

«Пятнадцатого августа 2020 года поступило сообщение, что на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Информация по пострадавшим уточняется. На место направлена ОГ МПСГ, силы и средства ВГСЧ Печорского угольного бассейна», - говорится на сайте регионального главка МЧС.

На место аварии прибывают подразделения горноспасателей. Территория шахты оцеплена. Более точная информация появится после первых результатов расследования.