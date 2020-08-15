ЕС планирует ввести против Белоруссии только персональные санкции

Евросоюз планирует ввести только персональные санкции в связи с протестами в Белоруссии. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Варшаве.

Чапутович напомнил, что накануне министры иностранных дел ЕС приняли решение о введении санкций и начали работу над списком ограничений. По его словам, обсуждались, в частности, пути введения санкций без удара по обычным людям.

«Мы решили, что должны избегать этого. Санкциям должны быть подвергнуты лица на руководящих постах», - заявил министр.

В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов в республике, продолжаются массовые акции протеста. Они подавляются силовиками, которые применяют слезоточивый газ водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, задержаны более 6,5 тысяч человек. В результате столкновений один из протестующих погиб, напоминает РИА Новости.