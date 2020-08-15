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В МИД Белоруссии ответили на угрозы ЕС о введении санкций

Ян Брацкий
15:55 15.08.2020
В белорусском внешнеполитическом ведомстве подтвердили курс на диалог с властями ЕС.
В МИД Белоруссии ответили на угрозы ЕС о введении санкций
© Фото: Udo Pohlmann, Pixabay

Введение санкций ЕС в отношении официального Минска означает конец политики. С таким заявлением выступил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. Он отметил, что белорусские власти готовы к диалогу и отношения с ЕС для них являются одним из приоритетных направлений.

«Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. В любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога», - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии.

Накануне в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза, на котором было принято решение о введение персональных санкций против властей Белоруссии. Список подпадающих под ограничения лиц опубликуют в ближайшее время. Также главы МИД обсудили возможность поддержки белорусских оппозиционеров.

Массовые уличные беспорядки в крупнейших городах Белоруссии вспыхнули после объявления итогов президентских выборов в республике. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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