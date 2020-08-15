Билет стал оберегом: пассажиры A321 вспомнили «чудо на кукурузном поле»

«Чуду на кукурузном поле» - посадке лайнера в Подмосковье с отказавшими двигателями «на брюхо» ради спасения жизней пассажиров – исполнился 15 августа ровно год. На том самом поле в этот день собрались несколько десятков человек.

На место пришли пассажиры знаменитого рейса, который благополучно закончился в крайне рискованных обстоятельствах. Некоторые из них даже сохранили билеты – для кого-то они превратились в оберег.

В Airbus А321, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, врезалась стая чаев. У самолета отказали оба двигателя, один из них загорелся. В считанные секунды пилот Дамир Юсупов принял решение сажать лайнер с полными баками на кукурузном поле. В итоге, все, кто был на борту - более 230 человек - выжили. Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.