Тела погибших горняков извлечены из-под завалов шахты в Воркуте

В МЧС России по Республике Коми подтвердили гибель горняков на шахте «Воргашорская» в Воркуте. Прибывшие на место трагедии спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек.

«Пятнадцатого августа в МЧС России по Республике Коми поступило сообщение о том, что на территории шахты произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки. В результате обрушения погибли четыре человека. Тела погибших извлечены из-под завалов», - сообщили в региональном главке МЧС.

По предварительной причине, галерея могла обрушиться в результате нарушения технологического процесса. Подтвердить или опровергнуть эту версию эксперты смогут после первых результатов расследования.

К ликвидации последствий обрушения на шахте привлечены силы и средства РСЧС, в том числе от МЧС России - 29 человек и семь единиц техники.