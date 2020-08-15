США договорились с Польшей усилить военное присутствие в республике

Вашингтон и Варшава подписали договор о военном сотрудничестве. Согласное ему, США усилит свое военное присутствие в республике.

Документ продолжает декларацию президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды, подписанную в прошлом году. В частности, он предусматривает увеличение численности американских военнослужащих в Польше на тысячу человек. Кроме того, в республику перебазируют командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.

Со стороны США документ подписал госсекретарь Майк Помпео, с польской – глава Минобороны Мариуш Блащак. Польский лидер Дуда при подписании заявил, что увеличение американского присутствия усилит безопасность «для нашей части Европы», в частности стран Балтии и Украины, передает РИА Новости.