СМИ: Россия может восстановить авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия может возобновить полеты во все страны мира уже с 11 августа, но окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Об этом информагентствам сообщили сразу несколько источников в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», - сообщил ТАСС один из них.

С первого августа Россия частично возобновляет авиасообщение с тремя странами, среди которых: Турция, Великобритания и Танзания. Кроме того, открыта граница между Россией и Абхазией.

О том, что компетентные органы прорабатывают вопрос полного возобновления авиасообщения ранее заявили в координационном центре по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова особо отметила, что любые действия авиационных властей РФ будут осуществляться на условиях взаимности.

Евросоюз свои границы начал постепенно открывать с первого июля. Изначально в списке было 12 стран, туристов из которых готовы принимать в ЕС. Россияне в него не попали. В ближайшие дни официальный Брюссель должен представить актуальный документ.

Запрет на международное авиасообщение был введен Российской Федерацией 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было полностью закрыто регулярное и чартерное сообщение, перевозчики осуществляли только вывозные рейсы.