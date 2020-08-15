В МИД РФ призвали не медлить с проведением встреч «пятерки» СБ ООН

В МИД России призвали не медлить с проведением встреч «пятерки» саммита СБ ООН.

В ведомстве отметили, что почти единодушный отказ членов Совета безопасности Организации Объединенных наций поддержать проект резолюции США по Ирану свидетельствует о том, что международное право существует.

«Проект однозначно отвергнут Советом Безопасности. Результаты голосования стали для американских коллег напоминанием о том, что международное право существует», - отметили в ведомстве.

В связи с этим Москва выступает за скорейшее проведение саммита с участием Ирана и ФРГ для обсуждения и решения накопившихся проблем в зоне Персидского залива.

Как отметили в российском дипведомстве, инициаторы проекта - США - «заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой».

«Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал СВПД вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом», - также заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что для России взаимодействие в СБ ООН не является столкновением амбиций. Это «ответственная совместная работа ради поддержания международного мира и безопасности».

Напомним, в пятницу, 14 августа, совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. За нее активно выступает Вашингтон.

Согласно договоренностям, в рамках СВПД, разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит лишь временный характер и истекает 18 октября этого года. За резолюции проголосовали только США и Доминикана.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время запустят процедуру восстановления санкций в отношении Ирана в рамках резолюции 2231.