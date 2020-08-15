Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании проблем в Белоруссии

Ян Брацкий
14:29 15.08.2020
Главы государств дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных в Белоруссии граждан.
Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании проблем в Белоруссии
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко выразили уверенность в том, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы, сообщает пресс-служба Кремля. Ситуацию в Республике лидеры обсудили по телефону. Главы государств дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных в Белоруссии граждан.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», - говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с российским лидером для обсуждения ситуации в Республике. Лукашенко отметил, что происходящее в стране уже касается не только самой Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись девятого августа. По данным ЦИК, действующий лидер Республики набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%. Итоги голосования спровоцировали многочисленные акции протеста и столкновения граждан с милицией в городах Белоруссии. 

Комментируя обстановку в Республике, российский МИД отметил беспрецедентное давление на официальный Минск извне и подчеркнул дружеский характер взаимоотношений двух стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.08.2020, 11:02
Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины от коронавируса
Дата15.08.2020, 06:00
Команда из Белоруссии прибыла в Псковское соединение ВДВ для участия в конкурсе «Десантный взвод»
Дата15.08.2020, 08:58
Тренер «Барселоны» назвал унизительным поражением матч с «Баварией»
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:26 Эксклюзив
Видео
Добровинский оценил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова
11:10 В стране и мире
«Мы остались семьей»: Стюардесса лайнера, севшего на кукурузное поле, поздравила коллег с «днем рождения»
10:39 В стране и мире
В Пентагоне назвали причины создания группы по изучению НЛО
09:29 В стране и мире
Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ужин
08:28 В стране и мире
Адвокат обратился в суд с просьбой разрешить Ефремову прогулки
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Врач назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.