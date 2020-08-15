Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании проблем в Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко выразили уверенность в том, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы, сообщает пресс-служба Кремля. Ситуацию в Республике лидеры обсудили по телефону. Главы государств дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных в Белоруссии граждан.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», - говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с российским лидером для обсуждения ситуации в Республике. Лукашенко отметил, что происходящее в стране уже касается не только самой Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись девятого августа. По данным ЦИК, действующий лидер Республики набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%. Итоги голосования спровоцировали многочисленные акции протеста и столкновения граждан с милицией в городах Белоруссии.

Комментируя обстановку в Республике, российский МИД отметил беспрецедентное давление на официальный Минск извне и подчеркнул дружеский характер взаимоотношений двух стран.