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«Последний герой»: друзья и поклонники вспоминают Виктора Цоя в 30-летие его гибели

Иван Линдеманн
Роман Закурдаев
13:09 15.08.2020
По официальной версии, основатель группы «Кино» уснул за рулем и врезался в автобус «Икарус» под Ригой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr

В этот день, ровно 30 лет назад, в автокатастрофе под Ригой погиб Виктор Цой. Легендарному рок-музыканту было 28 лет. По официальной версии, основатель группы «Кино» уснул за рулем и врезался в автобус «Икарус».

Корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев прогулялся по родному городу музыканта и пообщался с близкими и друзьями Цоя.

«Я ждал это время, и вот это время пришло», - отрывок из знаменитой песни Цоя «Спокойная ночь».

Время пришло и будто остановилось. Даже сейчас, спустя 30 лет после смерти рок-музыканта, оно не властно над его песнями и кино.

«В его годы он сочинил несколько таких песен,  мудрые мысли которых меня до сих пор удивляют», - рассказывает отец музыканта Роберт Цой.

В дни, когда «скоро кончится лето», на могиле Виктора Цоя - всегда свежие цветы и пачка сигарет - печальная традиция из того черного августа.

Легенду советского рока похоронили на четвертый день после страшной аварии - 19 августа. Родственники и близкие музыканта намеренно назвали неверное время начала церемонии прощания, чтобы не создавать ажиотажа, однако это не помогло: на Богословское кладбище пришли тысячи поклонников, образовалась гигантская очередь. Так в новейшей истории России еще не прощались ни с кем.

«Время от времени приезжала скорая помощь. Кто-то покончить с собой пытался, особо впечатлительные девушки», - вспоминает кинорежиссер Рашид Нугманов.

Осенью 1990 года Нугманов, снявший культовый фильм «Игла», после которого Цоя полюбили даже те, кто никогда не интересовался советским роком, планировал с Виктором съемки нового фильма. А группа «Кино» тем же летом приступила к работе над новым альбомом. Однако все планы оборвались на 35 километре трассы «Слока-Талси» под Ригой.

«Мы его домой ждали. Вообще в последние годы мы так редко виделись», - говорит Роберт Цой.

Главный заокеанский друг звезды советского рока, исполнитель и музыкальный продюсер Джоанна Стингрей долго не могла прийти в себя после звонка из Ленинграда. «Вити больше нет», сказали ей на том конце провода.

«Это был самый страшный, грустный период моей жизни. Не было героев в русских фильмах. Вся молодая Россия смотрела Брюса Ли, Шварценеггера. Виктор хотел, чтобы у русских людей был русский герой. Через фильм «Игла» это получилось», - делится Стингрей.

Всесоюзная известность и многотысячные концерты не вызвали у Цоя звездную болезнь. Музыкант надеялся только на то, что его услышат «дети проходных дворов».

«Точное попадание  в юный возраст, когда человеку тревожно, одиноко. Он куда-то идет, его девушка то ли ждет, а то ли не ждет. То ли сигарета, то ли дождичек идет», - объясняет основатель рок-группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан.

В 1986 году в московском кафе «Метелица» милиция пыталась прервать выступление группы. Цой тогда не ушел со сцены и продолжил концерт.

«Цой стал петь "Перемен", и на следующей песне ему выключили звук, но он продолжал петь акустически. Весь зал стал ему подпевать», - вспоминает фотограф Сергей Борисов, присутствовавший на концерте.

Дважды платиновый, посмертный «Черный альбом» - это жемчужина, которая хранится у всех истинных киноманов всех поколений. Песни Цоя живут и перерождаются, не теряя актуальности.

«Сейчас бессмысленно с ним соревноваться. Цой - это человек-эпоха. Ему здорово удалось передать ожидание перемен», - утверждает лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.

Эпохальные перемены в стране произошли буквально через год после гибели Цоя. А последние десять лет ждали изменений и в вопросе о памятнике Виктору в Петербурге. Его наконец-то установили. «Последний герой» вернулся домой.

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