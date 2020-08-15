SpaceX назвал дату запуска астронавта в космос

Американская компания SpaceX при содействии NASA планирует запустить в космос экипаж не ранее 23 октября текущего года.

В миссии «Crew-1» примут участие три американских и один японский астронавт.

Они отправятся в капсуле корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию, передает NASA.

Астронавты будут находиться на станции в течение полугода с целью проведения исследований и выполнения других заданий. В состав экипажа войдут Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и Соичи Ногути.

Ранее NASA и SpaceX планировали запуск Crew-1 в конце сентября. Позже отмечалось, что отсрочка позволит «осуществить передачу экипажа».

Ранее сообщалось, что SpaceX провела первые летные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса.