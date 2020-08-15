В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса, созданная министерством обороны РФ и НИЦ имени Гамалеи, сошла с конвейера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сказано в сообщении.

Вакцина, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована во вторник, 11 августа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что отечественным препаратом заинтересовались более чем в 20 странах мира. РФПИ получил заявки на приобретение миллиарда доз.

В субботу, 15 августа, глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в РФ нужное количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.

Ранее он рассказал об уникальной технологии создания отечественного препарата.