«Он же ничего не понимал»: Пашаев прокомментировал протокол допроса с признанием Ефремова

В первое время после аварии Михаил Ефремов ничего не понимал и именно поэтому заявил о своей виновности. Так имеющийся в материалах дела от 17 июня протокол допроса с признанием вины актера прокомментировал его адвокат Эльман Пашаев.

«Первоначально он же ничего не понимал. Потому что со всех сторон все говорили. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», - сказал защитник в интервью RT.

Пашаев рассказал, что актера уже выписали из больницы, в настоящее время он находится дома.

«Сегодня узнаю, как у него дела», - добавил адвокат.

Ранее наличие протокола допроса с признательными показаниями телеканалу «Звезда» прокомментировал представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что с нетерпением ждет от Пашаева обещанной сенсации по делу.

Напомним, что во время заседания суда во вторник, 11 августа, Михаилу Ефремову стало плохо. Его пришлось экстренно госпитализировать. Позднее Пашаев сообщил, что у актера был инсульт. По данным СМИ, этот диагноз не подтвердился.