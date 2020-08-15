Помпео: Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану

Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

«СБ ООН отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», - говорится в заявлении Помпео.

При этом дипломат подчеркнул, что таким решением Совебез ООН не смог отстоять свою «фундаментальную миссию по поддержанию мира во всем мире».

Помпео также сообщил, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для того, чтобы у иранской стороны не было возможности покупать и продавать оружие.