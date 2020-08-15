Американские ученые предложили дезинфицировать респираторы в мультиварке

Американские ученые предложили использовать для дезинфекции респираторов типа N95 мультиварки. Соответствующее исследование опубликовано в онлайн-журнале International Journal of Environmental Science and Technology.

Авторы исследования утверждают, что сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут является оптимальным методом обработки респираторов типа N95 для подготовки к повторному использованию.

Ученые установили, что при большей температуре обработки может нарушиться внутренняя поверхность респиратора, а при меньшей – понадобиться больше времени для уничтожения всех вирусов.

Уточняется, что в ходе исследований на маски наносились калицивирус, ротавирус, аденовирус и желудочно-кишечный вирус, после чего они проходили дезинфекцию при 100 градусов Цельсия. Такую обработку можно проводить в домашних условиях в мультиварке, установив прибор на соответствующий температурный режим, считают ученые.

Ранее врач поясняла, что респиратор эффективнее маски по продолжительности действия и по плотности прилегания к лицу. Также респиратор не нужно так часто менять, как обычную защитную маску.