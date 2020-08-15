Лукашенко заявил, что собирается связаться с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Республике. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что происходящее в стране уже касается не только самой Белоруссии.

«Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», - подчеркнул политик.

Президент Республики также заявил, что против страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции».

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК, действующий лидер Республики набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%. Итоги голосования спровоцировали многочисленные акции протеста и столкновения граждан с милицией в городах Белоруссии.

Между тем в российском МИДе заявили, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что это вскоре случится. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили внешнее давление на официальный Минск для дестабилизации обстановки в стране.