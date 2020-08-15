Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко заявил, что собирается связаться с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии

Виктория Ивашечкина
12:25 15.08.2020
Президент Республики отметил, что происходящее в стране касается уже не только Белоруссии.
Лукашенко заявил, что собирается связаться с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Республике. Об этом сообщает БелТА

Лукашенко отметил, что происходящее в стране уже касается не только самой Белоруссии.

«Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», - подчеркнул политик.

Президент Республики также заявил, что против страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции».

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК, действующий лидер Республики набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%. Итоги голосования спровоцировали многочисленные акции протеста и столкновения граждан с милицией в городах Белоруссии. 

Между тем в российском МИДе заявили, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что это вскоре случится. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили внешнее давление на официальный Минск для дестабилизации обстановки в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.08.2020, 23:38
Замминистра МЧС РФ ознакомился с результатами спасательной операции российской группировки в Бейруте
Дата15.08.2020, 06:00
Команда из Белоруссии прибыла в Псковское соединение ВДВ для участия в конкурсе «Десантный взвод»
Дата15.08.2020, 08:58
Тренер «Барселоны» назвал унизительным поражением матч с «Баварией»
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:26 Эксклюзив
Видео
Добровинский оценил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова
11:10 В стране и мире
«Мы остались семьей»: Стюардесса лайнера, севшего на кукурузное поле, поздравила коллег с «днем рождения»
10:39 В стране и мире
В Пентагоне назвали причины создания группы по изучению НЛО
09:29 В стране и мире
Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ужин
08:28 В стране и мире
Адвокат обратился в суд с просьбой разрешить Ефремову прогулки
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.