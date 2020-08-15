СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани

В социальных сетях появилось видео, как отец «жонглирует» собственным ребенком. Ролик у себя в Instagram опубликовал сам родитель. На кадрах видно, что отец держит грудничка за ногу вниз головой и крутит им во все стороны.

«Осоловел», - подписал публикацию мужчина.

Судя по геолокации, действо происходит неподалеку от Ажекских водопадов в Сочи.

Видео посмотрели более 400 тысяч пользователей. Большинство оставили под постом негативные комментарии.

По данным издания «КП» - Кубань», видеозаписью заинтересовались в полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.