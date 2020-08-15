Лукашенко заявил, что правительство готово к работе после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства готов к работе после выборов. Также на совещании в Минске он поручил оперативно подготовить все соответствующие документы, сообщает БелТА.

«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что начал обновлять состав правительства задолго до выборов, так что в настоящее время он почти сформирован.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии. По окончательным данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%.