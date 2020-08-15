«Мы остались семьей»: Стюардесса лайнера, севшего на кукурузное поле, поздравила коллег с «днем рождения»

Стюардесса лайнера А321 «Уральских авиалиний», который совершил ровно год назад аварийную посадку на кукурузное поле в подмосковном Жуковском, Яна Ягодина, поздравила коллег с «днем рождения». Трогательное поздравление она опубликовала в соцсетях.

«Вот и прошел уже год с момента той аварийной посадки на кукурузное поле. За это время мы стали еще более сплоченными. За год в жизни каждого из нас много что изменилось», - отметила Ягодина.

По ее словам, неизменным осталось то, что экипаж остался одной большой семьей.

«Я благодарна каждому из них за то, что они есть. Благодарна пассажирам за проявленную сдержанность и мужественность. А нас с днем рождения!» - написала Яна Ягодина.

Напомним, лайнер А321 выполнял рейс «Москва - Симферополь». Судно, на борту которого было 226 пассажиров и семь членов экипажа, совершил жесткую посадку 15 августа. Сразу после взлета в двигатели попали птицы, в результате чего обе турбины вышли из строя.

Экипаж принял решение обесточить машину и садиться на брюхо без выпуска шасси. Воздушное судно приземлилось прямо на кукурузное поле. Благодаря мастерству пилотов все остались живы. Президент присвоил летчикам звания Героев России.