Власти Сочи рассказали о полной туристической загрузке города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что турсезон в Сочи достиг своего пика. Так, после отмены ограничений по коронавирусу курорт уже посетили более 1,5 миллиона человек.

«После снятия ограничений и открытия границы на территорию нашего города прибыло более 1,5 млн человек и пик нагрузки достиг своего апогея», - сообщил Копайгородский.

Мэр города в субботу, 15 августа, принял участие в церемонии запуска первого туристического поезда по маршруту «Туапсе - Гагра».

Копайгородский отметил, что Абхазия является добрым соседом, с которым Сочи постоянно контактирует и общается, пишет «Интерфакс».

«Каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию», подчеркнул мэр.

Напомним 22 июня в Сочи было снято большинство ограничений, введенных ранее не фоне эпидемии коронавируса, для приезжих и местных жителей. В городе заработали торговые центры, гостиницы, набережные, парки пляжи.

В конце июля власти Сочи сообщили о том, что 90% гостиниц и отелей города заполнены туристами.