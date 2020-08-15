В Пентагоне назвали причины создания группы по изучению НЛО

В США будет создана рабочая группа по изучению неопознанных летающих объектов для того, чтобы тщательнее исследовать данное явление. Об этом заявили в Пентагоне.

«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении», - отмечается в сообщении министерства обороны США.

Соединенные Штаты за прошедшие после Второй мировой войны годы уже несколько раз формировали различные группы по изучению НЛО.

В конце апреля этого года Пентагон обнародовал видеозаписи, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. В ведомстве отметили, что один из роликов был снят в 2004 году, два других - в 2015. Подлинность записей признали в ВМС США.