Во Франции разработали защитные маски для глухонемых

Во Франции запустили производство защитных масок, предназначенных для глухонемых людей. По информации ТАСС, эти средства защиты будет делать одна из крупнейших ассоциаций инвалидов.

Маска будет полностью закрывать нижнюю часть лица, при этом участок, где расположен рот, сделают прозрачным, чтобы было видно губы. В остальном средство индивидуальной защиты внешне не будет отличаться от других.

Отмечается, что пластиковая часть маски, сделанная из поливинилхлоридной пленки, изнутри будет покрыта специальным средством, которое предотвращает запотевание. Средство индивидуальной защиты выдержит примерно 20 стирок.

Ранее в Японии придумали защитные маски для бассейна. Они закрывают рот и нос и при этом не соскальзывают в воде: в них можно и плавать, и нырять.