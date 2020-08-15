Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Во Франции разработали защитные маски для глухонемых

Иван Линдеманн
10:11 15.08.2020
Маска будет полностью закрывать нижнюю часть лица, при этом участок, где расположен рот, сделают прозрачным, чтобы было видно губы.
Во Франции разработали защитные маски для глухонемых
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Во Франции запустили производство защитных масок, предназначенных для глухонемых людей. По информации ТАСС, эти средства защиты будет делать одна из крупнейших ассоциаций инвалидов.

Маска будет полностью закрывать нижнюю часть лица, при этом участок, где расположен рот, сделают прозрачным, чтобы было видно губы. В остальном средство индивидуальной защиты внешне не будет отличаться от других.

Отмечается, что пластиковая часть маски, сделанная из поливинилхлоридной пленки, изнутри будет покрыта специальным средством, которое предотвращает запотевание. Средство индивидуальной защиты выдержит примерно 20 стирок.

Ранее в Японии придумали защитные маски для бассейна. Они закрывают рот и нос и при этом не соскальзывают в воде: в них можно и плавать, и нырять.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.