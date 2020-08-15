Минобрнауки оценило идею ввести скидки для студентов на оплату учебы
В Министерстве образования и науки РФ заявили, что вузы вправе за свой счет делать скидки на оплату обучения для студентов, получающих образование на коммерческой основе.
Так представители ведомства прокомментировали законопроект депутатов ЛДПР о скидках на оплату обучения для студентов-платников за хорошую успеваемость.
Предлагается внести поправки в статью 101 закона «Об образовании в РФ», пишет ТАСС.
Данный законопроект депутатов обязывает государственные и муниципальные высшие учебные заведения предоставлять скидки по оплате обучения студентам, у которых нет академических задолженностей.
При этом порядок предоставления льготы будут устанавливать сами вузы в своих положениях.
В министерстве также отметили, что вуз устанавливает цены на предоставляемые образовательные услуги не ниже нормативных затрат, определенных Минобрнауки.