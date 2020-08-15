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Россия открыла авиасообщение со Швейцарией

Роман Захаров
00:41 15.08.2020
В ближайшее время планируется выполнять по одному рейсу в обе стороны - по субботам.
Россия открыла авиасообщение со Швейцарией
© Фото: Pixabay

Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы. Так, начиная с субботы, 15 августа, разрешаются полеты в Швейцарию. В субботу же из Москвы в Женеву вылетит первый после снятия ограничений самолет.

Летать из Москвы в Женеву и обратно пока будет только одна авиакомпания - российский «Аэрофлот». В ближайшее время планируется выполнять по одному рейсу в обе стороны - по субботам.

По мере восстановления международного авиационного сообщения частота полетов в Швейцарию может изменяться.

Напомним, Россия с 1 августа возобновила транспортное сообщение с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. С сегодняшнего дня к этому списку добавилась Швейцария.

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