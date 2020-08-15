Небывалый разгром: «Бавария» победила «Барселону» со счетом 8:2

Матч четверть финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария», который проходил на стадионе «Да Луш» в португальском Лиссабоне, закончился полным разгромом каталонцев. Встреча закончилась со счетом 2:8.

В германской «Баварии» дублями отметились: Томас Мюллер и Филлипе Коутинью. По одному мячу забили: Роберт Левандовски, Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Иван Перишич. У «Барселоны» отличился Луис Суарес, а Давид Алаба записал на свой счет автогол.

После этой встречи, «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, сумевшей забить восемь голов в плей-офф. А «Барселона» стала первой в истории турнира командой, сумевшей пропустить восемь голов.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Мюнхенцы встретятся с победителем пары «Лион» - «Манчестер Сити» (матч состоится 15 августа). Вторая пара ½ финала Лиги чемпионов уже известна: «Лейпциг» встретится с «ПСЖ».