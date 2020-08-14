Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией

Российские ученые оценили возможность лечения коронавируса при помощи лучевой терапии. Специалисты выразили сомнения в безопасности этого метода.

Ранее о способе лечения COVID-19 радиацией рассказали ученые из США и Канады. По мнению специалистов из канадского Онкологического центра Джека Ади, малые дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, являющейся частым последствием коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что научная группа американского Института рака Университета Эмори опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом. В результате лечения облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее. При этом побочных эффектов авторы не выявили.

«Радиотерапия нашла свое применение при лечении онкологических больных. А вот о том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно», — объяснил замзаведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его мнению, вопрос использования данного способа лечения состоит в сопутствующем ущербе, который может оказаться значительно выше от самого лечения, пишут «Известия».

При этом российские ученые отметили, что обоснованных фактов и систематических наблюдений по поводу лечения COVID-19 малыми дозами радиации нет.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов также подчеркнул, что вирусные инфекции нельзя лечить радиоактивным облучением.