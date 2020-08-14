В Крыму пьяный водитель наехал на группу детей

Вечером 13 августа в Джанкойском районе Крыма произошло серьезное ДТП с участием пьяном водителя. В пресс-службе МВД рассказали, что мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля в нетрезвом состоянии, при выезде с полевой дороги наехал на насыпь грунта, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил троих детей.

В результате произошедшего четырехлетняя девочка скончалась, две другие (2010 и 2018 годов рождения) получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойским районный судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев», - сказано в сообщении МВД.

По факту наезда на группу детей министерство внутренних дел по Крыму начало проверку.