Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму пьяный водитель наехал на группу детей

Иван Линдеманн
09:26 14.08.2020
В результате произошедшего четырехлетняя девочка скончалась, две другие (2010 и 2018 годов рождения) получили травмы и были госпитализированы.
В Крыму пьяный водитель наехал на группу детей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Вечером 13 августа в Джанкойском районе Крыма произошло серьезное ДТП с участием пьяном водителя. В пресс-службе МВД рассказали, что мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля в нетрезвом состоянии, при выезде с полевой дороги наехал на насыпь грунта, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил троих детей.

В результате произошедшего четырехлетняя девочка скончалась, две другие (2010 и 2018 годов рождения) получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойским районный судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев», - сказано в сообщении МВД.

По факту наезда на группу детей министерство внутренних дел по Крыму начало проверку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
09:00 В стране и мире
Сбербанк отменил бесплатные оповещения о денежных переводах
08:37 В стране и мире
Минздрав РФ опроверг информацию, что предлагал США совместно разработать вакцину
08:30 В стране и мире
В МВД Белоруссии опровергли информацию об избиениях задержанных на акциях протеста
06:58 В стране и мире
СМИ: США конфисковали топливо со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров
07:08 В стране и мире
В ВОЗ рассказали о новых возможных очагах коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Видео
Диетолог назвал идеальные продукты для ужина
В Пентагоне создают рабочую группу для изучения НЛО
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.