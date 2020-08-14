Сбербанк отменил бесплатные оповещения о денежных переводах

Сбербанк перестал рассылать бесплатные сообщения о переводе денежных средств на карту.

Теперь подобные уведомления можно будет получать только при подключении специального пакета услуг.

В самой финансовой организации объяснили, что SMS или push-уведомления о поступивших деньгах можно будет получать при подключении услуги «Уведомления по карте».

Это будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт (в том числе для социальных) и 60 рублей — для стандартных, пишет РБК.

При этом нововведение начало действовать в регионах в разное время: в одних с конца июля, в других местах - с августа. Сообщения об изменениях клиенты получили через SMS. О том, что стало причиной подобного нововведения, не сообщается.

Уточняется, что до последнего времени бесплатный тариф SМS-банкинга включал в себя сообщения о переводе на карту и уведомления с кодами для подтверждения операций. Теперь только последние будут приходить бесплатно.