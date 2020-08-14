В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео

В международном аэропорту Раден Интан II в Бандар-Лампунг в Индонезии мужчина проник на борт самолета без билета и собирался улететь. Сотрудники индонезийского перевозчика выявили нарушителя и решили снять его с рейса.

Видеозапись произошедшего опубликована в Twitter. На кадрах видно, что мужчину выводили из самолета довольно грубо: сначала его буквально выбросили на асфальт, а потом поволокли по земле.

Как сообщает портал SuaraJatim.idi, незаконно проникнувший на борт мужчина был задержан, медикам предстоит оценить его психическое состояние.