В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Теперь медикам предстоит оценить психическое состояние буйного пассажира.
© Видео: breakingavnews, Twitter © Фото: breakingavnews, Twitter
В международном аэропорту Раден Интан II в Бандар-Лампунг в Индонезии мужчина проник на борт самолета без билета и собирался улететь. Сотрудники индонезийского перевозчика выявили нарушителя и решили снять его с рейса.
Видеозапись произошедшего опубликована в Twitter. На кадрах видно, что мужчину выводили из самолета довольно грубо: сначала его буквально выбросили на асфальт, а потом поволокли по земле.
Как сообщает портал SuaraJatim.idi, незаконно проникнувший на борт мужчина был задержан, медикам предстоит оценить его психическое состояние.