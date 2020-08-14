Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса

Британские ученые рассказали, что среди пожилых пациентов, которые подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавируса, есть ряд людей с присутствием нетипичных признаков заболевания.

Медики наблюдали за пациентами в период с 7 апреля по 29 июня. Уточняется, что тестирование на COVID-19 прошли 518 человек из 44 домов престарелых.

У 103 человек взятые мазки показали наличие в организме коронавирусной инфекции. Однако только у 38% заболевших на момент проведения теста были зафиксированы симптомы коронавируса: кашель, лихорадка, потеря обоняния.

При этом у 54 человек симптомы либо отсутствовали, либо начинали проявляться только в течение двух недель после проведения теста, передает medRxiv.

Медики подчеркнули, что многие пациенты с COVID-19 вместо привычных симптомов ощущали «атипичные»: «недомогание» и «общее состояние нездоровья».

Специалисты также объяснили, что живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19. Это объясняется тем, что, как правило, у пожилых есть сопутствующие заболевания, включая деменцию, заболевания легких.

Ранее в Минздраве РФ также отмечали, что у пожилых людей коронавирус может протекать с симптомами, которые несвойственны другим. Так, он может вызывать бред и понижать давление.