Минздрав РФ опроверг информацию, что предлагал США совместно разработать вакцину

Министерство здравоохранения России опровергло информацию о том, что направляло США официальное предложение о совместной разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», - заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

О том, что РФ предлагала Штатам помощь в создании вакцины, но те отказались, со ссылкой на неназванные источники писал CNN.

В пятницу, 14 августа, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в ближайшие дни россияне смогут ознакомиться с данными доклинических и клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи.