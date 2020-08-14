Минздрав РФ опроверг информацию, что предлагал США совместно разработать вакцину
В ведомстве отметили, что никаких официальных предложений американской стороне не поступало.
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Министерство здравоохранения России опровергло информацию о том, что направляло США официальное предложение о совместной разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.
«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», - заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
О том, что РФ предлагала Штатам помощь в создании вакцины, но те отказались, со ссылкой на неназванные источники писал CNN.
В пятницу, 14 августа, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в ближайшие дни россияне смогут ознакомиться с данными доклинических и клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи.