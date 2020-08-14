В МВД Белоруссии опровергли информацию об избиениях задержанных на акциях протеста

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков рассказал, что над задержанными во время акций протеста не издевались. Об этом он сообщил в ночь на пятницу, когда приехал к изолятору на улице Окрестина в белорусской столице.

«Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил», - подчеркнул Барсуков, передает ТАСС.

В четверг, 13 августа, глава МВД Юрий Караев сообщил, что было отдано распоряжение об освобождении задержанных на акциях протеста.



Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал победу в выборах.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.



