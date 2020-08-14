В Минздраве назвали сроки публикации данных клинических исследований вакцины от COVID-19

Россияне смогут ознакомиться с данными доклинических и клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи, в ближайшие дни. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», - сказал он.

Министр завил, что критика препарата, скорее всего, связана с тем, что не хватает данных по исследованиям. Кроме того, отметил Мурашко, не все знают о том, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов.

Накануне глава Минздрава РФ сообщил, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными и вызваны страхом конкуренции.

Министр добавил, что первые пациенты получат препарат в течение ближайших двух-трех недель. Вакцинация от коронавируса будет добровольной.