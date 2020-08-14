В ВОЗ рассказали о новых возможных очагах коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.

Так, директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что он обеспокоен отсутствием элементарных возможностей соблюдать гигиену рук во многих школах.

По его словам, в прошлом году 43% учебных заведений во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

«Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года», — предположил Райан, передает «Российская газета».

Он подчеркнул, что большая часть населения мира все еще уязвима для COVID-19. По его мнению, рассчитывать на затухание эпидемии в связи с выработкой популяционного иммунитета к коронавирусу преждевременно.

Это связано с тем, что на данный момент слишком мало людей в глобальном масштабе переболели инфекцией.

По мнению Райана, людям необходимо носить медицинские маски в закрытых помещениях и при скоплении людей, а также соблюдать социальную дистанцию.

При этом ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса появились «зеленые ростки надежды», несмотря на то, что в мире насчитывается более 20 миллионов заразившихся и около 750 тысяч умерших.